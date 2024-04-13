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Pendik'te eski boksör arkadaşını döverek öldürdü, mezarlığa bırakıp kaçtı

Giriş Tarihi: 13.04.2024
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Pendik’te eski boksör arkadaşını döverek öldürdü, mezarlığa bırakıp kaçtı

Pendik'te eski boksör Engin Karanlık, dini nikahlı eşine sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü arkadaşı İkrami Güler (60)'i döverek öldürdü. Karanlık, Uzan'la birlikte Güler'in cesedini mezarlığa bırakıp kaçtı. İki şüpheli de yakalandı.

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