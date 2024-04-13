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Düzce'de korkutan kaza! Hafif ticari araca otomobil çarptı: 3 yaralı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 13.04.2024 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
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Düzce’de korkutan kaza! Hafif ticari araca otomobil çarptı: 3 yaralı

Düzce'de dinlenme tesisinden yola çıkan hafif ticari araca, otomobil çarptı. Kazada sürücülerle birlikte 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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