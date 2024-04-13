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Edirne'de 22 yaşındaki kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

Giriş Tarihi: 13.04.2024 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
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Edirne’de 22 yaşındaki kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

Edirne'de 22 yaşındaki kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

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