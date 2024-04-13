Dünyanın ’en yaşlı’ yapışık ikizleri hayatlarını kaybetti! 62 yıl böyle yaşadılar...

62 YIL YAŞADILAR!

Açıklamada "Lori'nin vücudunda engel yoktu ancak George yürüyemiyordu. Lori'nin ittiği tekerlekli sandalye tipi bir taburede oturuyordu. George bir country şarkıcısı olarak başarılı bir kariyere sahipken, Lori on lobutlu bir bowling oyuncusuydu. Lori ayrıca 90'lı yıllarda bir hastanenin çamaşırhanesinde birkaç yıl çalıştı ve programını George'un konserlerine göre ayarlayarak dünyanın dört bir yanındaki Almanya ve Japonya gibi ülkelere götürdü" denildi.