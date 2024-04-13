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Dünyanın 'en yaşlı' yapışık ikizleri hayatlarını kaybetti! 62 yıl böyle yaşadılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2024
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Dünyanın ’en yaşlı’ yapışık ikizleri hayatlarını kaybetti! 62 yıl böyle yaşadılar...

Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri olarak bilinen Lori ve George Schappell, 62 yaşında hayatlarını kaybetti. İkili, baş bölgelerinden birbirlerine yapışık halde dünyaya gelmiş ve frontal lob beyin dokularının %30'unu birlikte kullanıyordu. Bu nadir durum, tıp literatüründe dikkat çeken bir olay olarak yerini almıştı.

18 Eylül 1961'de Pensilvanya'da dünyaya gelen Lori ve George Schappell, hayata veda etti. Anne karnında kafatasından yapışık olarak doğan olağanüstü kardeşler, hayati kan damarlarını ve beyinlerinin %30'unu (ön ve yan loblar) paylaşıyordu.

VEFAT NEDENLERİ AÇIKLANMADI!

Dünya çapında kırılan rekorları kayıt eden Guinness Dünya Rekorları, açıklamasında 'Yaşayan en yaşlı yapışık ikizler' ile 'Şimdiye kadarki en yaşlı kadın yapışık ikizler' rekorlarını elinde tutan Lori ve George Schappell adlı kardeşlerin 7 Nisan'da Pennsylvania Üniversitesi Hastanesi'nde açıklanmayan nedenlerle vefat ettiğini belirtti.

62 YIL YAŞADILAR!

Açıklamada "Lori'nin vücudunda engel yoktu ancak George yürüyemiyordu. Lori'nin ittiği tekerlekli sandalye tipi bir taburede oturuyordu. George bir country şarkıcısı olarak başarılı bir kariyere sahipken, Lori on lobutlu bir bowling oyuncusuydu. Lori ayrıca 90'lı yıllarda bir hastanenin çamaşırhanesinde birkaç yıl çalıştı ve programını George'un konserlerine göre ayarlayarak dünyanın dört bir yanındaki Almanya ve Japonya gibi ülkelere götürdü" denildi.

Doğduklarında en fazla 30 yaşına kadar yaşayacağı belirtilen ikizler, 62 yıl 202 gün yaşadı.

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