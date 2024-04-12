Bayramda elini öpmeye gelen oğlunu vurdu
Aydın Çine Altınova Mahallesi'nde Nafi Şimşek, bayramın birinci gününde elini öpmek için gittiği babası Cengiz Şimşek tarafından tüfekle vuruldu.
Cumalı Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki Nafi Şimşek, uzun süredir küs olan babası Cengiz Şimşek ile barışıp bayramlaşmak için evine gitti.
SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Bayram ziyaretinde elini öpmek için gittiği babasıyla oğlu arasında çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Baba Cengiz Şimşek, oğlu Nafi Şimşek'e tüfekle ateş etti.
Oğul Nafi Şimşek yaralandı. Baba Şimşek ise gözaltına alındı.
Kaynak: Yeni Asır
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