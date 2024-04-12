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Bayramda elini öpmeye gelen oğlunu vurdu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2024 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
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Bayramda elini öpmeye gelen oğlunu vurdu

Aydın Çine Altınova Mahallesi'nde Nafi Şimşek, bayramın birinci gününde elini öpmek için gittiği babası Cengiz Şimşek tarafından tüfekle vuruldu.

Cumalı Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki Nafi Şimşek, uzun süredir küs olan babası Cengiz Şimşek ile barışıp bayramlaşmak için evine gitti.

Bayramda elini öpmeye gelen oğlunu vurdu

SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bayram ziyaretinde elini öpmek için gittiği babasıyla oğlu arasında çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Bayramda elini öpmeye gelen oğlunu vurdu

Baba Cengiz Şimşek, oğlu Nafi Şimşek'e tüfekle ateş etti.


Oğul Nafi Şimşek yaralandı. Baba Şimşek ise gözaltına alındı.

Kaynak: Yeni Asır

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