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Haberler Yaşam Haberleri Aida Mahmudova’nın "Bir Rüya Açılır | A Dream Unfolds" isimli kişisel sergisi Vision Art Platform’da!

Aida Mahmudova’nın "Bir Rüya Açılır | A Dream Unfolds" isimli kişisel sergisi Vision Art Platform’da!

Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Aida Mahmudova’nın Bir Rüya Açılır | A Dream Unfolds isimli kişisel sergisi Vision Art Platform’da!

Vision Art Platform, "Bir Rüya Açılır | A Dream Unfolds" ismini taşıyan yeni sergisiyle Aida Mahmudova’nın kişisel sergisine Fırat Arapoğlu küratörlüğünde ev sahipliği yapıyor

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