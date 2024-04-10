Kayseri’de vatandaştan polis ekiplerine sürpriz jest! ’Kavga var’ diyerek çağırdılar: İşin aslı başka çıktı







Kutlama sonrası açıklama yapan ve polislere çifte kutlama yapmak istediklerini söyleyen Tarık Kartal, "Polis teşkilatının yapmış olduğu özverili çalışmalardan dolayı bizde kendilerinin Polis Haftalarını, Ramazan Bayramlarını kutlamak ve teşekkür etmek mahiyetinde böyle bir sürpriz yapmak istedik. Yanlarında olmak istedik. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında kendilerine başarılar diliyoruz. İyi ki varlar" dedi.