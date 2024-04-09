09 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da sahurda eşini darp ettiği iddia edilen koca gözaltına alındı

Samsun'da sahurda eşini darp ettiği iddia edilen koca gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 09.04.2024 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
ABONE OL
Samsun’da sahurda eşini darp ettiği iddia edilen koca gözaltına alındı

Samsun'da sahurda yemek yerken çıkan tartışmada eşini darp ederek burnunu kırdığı iddia edilen koca, gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA