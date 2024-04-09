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İzmit'te döner bıçakları ile iş yerinin balonlarını parçaladılar

Giriş Tarihi: 09.04.2024 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
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İzmit’te döner bıçakları ile iş yerinin balonlarını parçaladılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bayram için parfüm dükkanına asılan balonlar, ellerinde döner bıçakları bulunan 2 kişi tarafından parçalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çocukları döner bıçağıyla gören iş yeri sahibi dehşete düştü.

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