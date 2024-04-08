08 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da silahlı saldırıda 6 kişiyi yaralayan 2 zanlı tutuklandı

Samsun'da silahlı saldırıda 6 kişiyi yaralayan 2 zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.04.2024
ABONE OL
Samsun’da silahlı saldırıda 6 kişiyi yaralayan 2 zanlı tutuklandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde 6 kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA