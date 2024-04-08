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Mersin'de kan donduran olay! Cani ağabey 3 aylık hamile kız kardeşini öldürdü

Giriş Tarihi: 08.04.2024
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Mersin’de kan donduran olay! Cani ağabey 3 aylık hamile kız kardeşini öldürdü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden 6 ay önce sevdiği gençle Tarsus'a kaçarak evlenen Besra Kırmızı (20) adlı genç kadını, ağabeyi mahallenin ortasında başına tabancayla ateş ederek öldürdü.

Mersin'de evden kaçıp evlenen 3 aylık hamile Besra Kırmızı (20), ağabeyi tarafından öldürüldü.

İddiaya göre olay şöyle gelişti; Yaklaşık 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Besra Kırmızı, sevdiği genç Hasan Kırmızı ile 6 ay önce evlenerek, Tarsus'un Bahçe Mahallesi'nde ikamet etmeye başladı.

BAŞINDAN VURULDU

3 aylık hamile olan Besra, eşinin kardeşi ile birlikte gittiği sağlık ocağından dönerken, 2 kardeşinden birinin saçından tutması ve diğerinin de tabancayla ateş etmesi sonucu başından vurularak öldürüldü.

Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli olduğu öne sürülen 2 ağabeyi olaydan sonra firar etti.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından, ceset devlet hastanesi morguna gönderilirken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.

GÖZALTINA ALINDI

24 yaşındaki katil ağabey Umut Başıbaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cinayeti kendisinin işlediğini söyledi.

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