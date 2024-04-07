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Ankara'nın renkli misafirleri: Flamingolar

Giriş Tarihi: 07.04.2024 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
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Ankara’nın renkli misafirleri: Flamingolar

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki göletler, göç yolculuğundaki flamingolara ev sahipliği yaptı.

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