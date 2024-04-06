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Otogardaki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
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Otogardaki silahlı kavgada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Şanlıurfa'da şehirlerarası otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2’ye yükseldi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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