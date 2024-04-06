06 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hırsızlık yaparken yakalandı "bomba var" diyerek kurtulmaya çalıştı! Yer: Bakırköy

Hırsızlık yaparken yakalandı "bomba var" diyerek kurtulmaya çalıştı! Yer: Bakırköy

Giriş Tarihi: 06.04.2024
ABONE OL
Hırsızlık yaparken yakalandı bomba var diyerek kurtulmaya çalıştı! Yer: Bakırköy

İstanbul Bakırköy'deki sosyete pazarında yankesicilik yaparken yakalanan zanlı "bomba var" diye bağırınca büyük panik yaşandı. Vatandaşlar bir anda kaçışmaya başlarken, o anlar kameralara yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA