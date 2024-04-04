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Bursa'da seyir halindeki otomobilin motoruna oturdu, arızayı bulmaya çalıştı

Giriş Tarihi: 04.04.2024 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
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Bursa’da seyir halindeki otomobilin motoruna oturdu, arızayı bulmaya çalıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda seyir halindeki aracın motor kısmına oturup arızayı bulmaya çalışan oto tamircisinin tehlikeli anları amatör kameraya yansıdı.

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