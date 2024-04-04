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Başkan Erdoğan'dan şehit Nebi Çullu'nun ailesine başsağlığı mesajı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2024
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Başkan Erdoğan’dan şehit Nebi Çullu’nun ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de cezaevi aracının devrilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit düşen Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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