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Uyuşturucu madde kullandı: Havaya ateş açtı! | Polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 31.03.2024
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Uyuşturucu madde kullandı: Havaya ateş açtı! | Polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, uyuşturucu madde kullanıp, güvenlik korucusu olan babasına ait kalaşnikofla havaya ateş açarak etraftakilere küfreden S.T., polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

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