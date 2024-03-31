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4 aylık bebeğini tabancayla öldürdü! Eşini de yaralayan uzman çavuş intihar etti

Giriş Tarihi: 31.03.2024
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4 aylık bebeğini tabancayla öldürdü! Eşini de yaralayan uzman çavuş intihar etti

Van'ın Çaldıran ilçesinde, bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen uzman çavuş, 4 aylık bebeğini tabancayla öldürüp, eşini omuzundan yaraladıktan sonra kendini de başından vurdu. Hastaneye kaldırılan karı- koca tedaviye alındı.

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