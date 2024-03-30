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Sıfır Atık ile 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı!

Pınar Özenç
Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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Sıfır Atık ile 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı!

Dünya çapında destekçisi olan Sıfır Atık'ın, milyonlarca gönüllüsüyle döngüsel ekonomiye her yıl daha fazla katkı sağlamaya ve büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda, şu ana kadar 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı, 819 milyon metreküp su, 127 milyon varil de petrol tasarrufu sağlandı.

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