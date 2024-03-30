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Kaçak kazı yapan iki şüpheli suçüstü yakalandı

İHA
Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Kaçak kazı yapan iki şüpheli suçüstü yakalandı

Zonguldak'ta kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan eşyalara el konuldu.

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