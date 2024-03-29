Kayseri'de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı
YAŞAM ahaber.com.tr
Kayseri'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 286'ncı sokakta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada E.Y. (16), B.Y. (16) ve F.S., kimliği henüz öğrenilemeyen kişiler tarafından ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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