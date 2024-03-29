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Gaziantep'te kara yolu kenarında kadın cesedi bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2024
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Gaziantep’te kara yolu kenarında kadın cesedi bulundu

Gaziantep'te kara yolu kenarında bir kadın silahla öldürülmüş halde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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