28 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer'de müzikholde düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili bir şüpheli yakalandı

Sarıyer'de müzikholde düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili bir şüpheli yakalandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 28.03.2024
ABONE OL
Sarıyer’de müzikholde düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili bir şüpheli yakalandı

Sarıyer'de 24 Ocak'ta bir kişinin öldüğü, ikisi polis dört kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin bir şüpheli yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA