Patlama sesi ekipleri harekete geçirdi
YAŞAM ahaber.com.tr
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde duyulan patlama sesi ekipleri harekete geçirdi. Yapılan incelmelerde söz konusu patlama sesinin havalandırma sacının yere düşmesi sebebiyle meydana geldiği belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Mahallesi 4536 Sokak'taki bir iş yerinde patlama sesi duyan vatandaşlar panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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