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Yaban domuzu ortalığı savaş alanına çevirdi! 3 araç birbirine girdi 2 yaralı var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.03.2024 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
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Yaban domuzu ortalığı savaş alanına çevirdi! 3 araç birbirine girdi 2 yaralı var

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden yola fırlayan yaban domuzu ortalığı savaş alanına çevirdi. 3 aracın birbirine girdiği kazada 2 kişi yaralandı.

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