Denizli’de röntgenci sapık üniversiteli kızın kabusu oldu

Denizli'de hemen her gece pencereye gelen tacizci, üniversiteli genç kızın kabusu oldu. Yaklaşık 2 aydır devam eden taciz nedeniyle gözüne uyku girmeyen genç kız, 3 yıldır yaşadığı evden taşınmak zorunda kaldı.



Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi'nde bulunan bir apartta meydana geldi. İddiaya göre; Pamukkale Üniversitesinde okuyan S.Y. (20), pencereden kendisini izleyen bir kişiyi görünce paniğe kapılarak, durumu ailesine haber verdi.