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Ağrı’da firari olan 9 kişi jandarma tarafından yakalandı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2024
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Ağrı’da firari olan 9 kişi jandarma tarafından yakalandı

Ağrı’da çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 9 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 9 firari adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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