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Çadır ve karavanlara talep arttı

YAŞAM Tülay Ayçiçek
Giriş Tarihi: 27.03.2024
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Çadır ve karavanlara talep arttı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve yaklaşan yaz sezonu öncesi kamp yerlerinde hazırlıklar hızlanırken çadır ve karavanlara talepte artış yaşanıyor.

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