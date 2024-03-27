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"Alo Fetva Hattı" ramazanda günde 13 binden fazla soruyu cevaplıyor! İşte en çok sorulan sorular

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2024
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Alo Fetva Hattı ramazanda günde 13 binden fazla soruyu cevaplıyor! İşte en çok sorulan sorular

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı", ramazan ayında günde 13 binden fazla soruyu cevaplıyor. Ramazanın oruç ayı olması hasebiyle soruların büyük çoğunluğunun oruçla ilgili olduğu açıklandı.

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