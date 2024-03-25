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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in gençler için olan Genç Kart hizmetinin klibi büyük ilgi gördü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2024 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in gençler için olan Genç Kart hizmetinin klibi büyük ilgi gördü

Gazintep Büyükşehir Belediyesi'nin gençler için olan hizmeti Genç Kart, ilginç bir kliple tanıtıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Youtube kanalında yayınlanan video, gençlerden büyük ilgi gördü.

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