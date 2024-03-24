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Uludere’de çığın düşme anı kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Uludere’de çığın düşme anı kamerada

Şırnak’ın Uludere ilçesinde meydana gelen çığ, amatör kameraya böyle yansıdı.

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