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Şırnak'ta yalancı bahar, bal arılarını vurdu!

YAŞAM Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Şırnak’ta yalancı bahar, bal arılarını vurdu!

Son dakika haberine göre Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde soğuk havanın ardından yalancı bahara aldanıp çıkan arılar telef oldu.

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