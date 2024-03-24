Şırnak’ta yalancı bahar, bal arılarını vurdu!

İlçede baharın gelişi ile havalar ısındı. Isınan havalar nedeni ile bal arıları kovanlarından çıkmaya başladı. Ancak bölgede yalancı bahar hayatı felç etti. 3 gündür aralıksız bir şekilde devam eden kar yağışı, bal arılarının doğal dengesini bozdu. Arılar kovanlarında havaların ısındığını sanıp çıkmaya başladı. Kar yağışı nedeni ile binlerce arı telef oldu. Başaran köyünde arıcılık yapan Aziz Gökçe, kar yağışı sırasında kovanlarından çıkıp telef olan arıların kovanlarının önüne düştüğünü, telef olan arıları eksi 8 derece de temizlemeye çalıştığını söyledi.