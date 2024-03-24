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Ankara'da istinat duvarı çöktü! Hayvanlar enkaz altında kaldı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Ankara’da istinat duvarı çöktü! Hayvanlar enkaz altında kaldı

Ankara'da yapımı yeni tamamlanan bir apartmanın istinat duvarı çevrede bulunan gecekondunun üzerine yıkılması sonucu telef olan hayvanlar, yapılan çalışmalar sonucu çıkartıldı.

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