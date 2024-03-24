Polislerin üzerine sürdü! Yaşlı adama çarparak kaçtı

Trafik polislerinin üzerine otomobili süren sürücü daha sonra tarafları ayırmaya çalışan bir kişiye çarptı. Yere düşen kişi ezilmekten son andan kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, trafik polisleri de otomobili takibe aldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü yaklaşık 1 kilometre sonra otomobili ara sokağa bırakarak, kaçtı. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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