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Polislerin üzerine sürdü! Yaşlı adama çarparak kaçtı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2024 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
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Polislerin üzerine sürdü! Yaşlı adama çarparak kaçtı

Diyarbakır'da tartıştığı trafik polislerinin üzerine otomobili süren ve tartışmayı ayırmaya çalışan yaşlı adama çarpan sürücü kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi.

Şüphe üzerine durdurulan 35 BZG 293 plakalı otomobilin ismi henüz belirlenemeyen sürücüsü ile trafik polisi arasında tartışma yaşandı.

Polislerin üzerine sürdü! Yaşlı adama çarparak kaçtı

Otomobildekilerin de inmesiyle tartışma büyüdü. Bu sırada çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Başka bir trafik polisi daha gelerek olaya müdahale etmeye çalıştı. Kargaşa sırasında sürücü sürücü, otomobile binerek hareket ettirdi.

Polislerin üzerine sürdü! Yaşlı adama çarparak kaçtı

Trafik polislerinin üzerine otomobili süren sürücü daha sonra tarafları ayırmaya çalışan bir kişiye çarptı. Yere düşen kişi ezilmekten son andan kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, trafik polisleri de otomobili takibe aldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü yaklaşık 1 kilometre sonra otomobili ara sokağa bırakarak, kaçtı. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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