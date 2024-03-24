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Down Sendromlu Futsal Milli Takımı finale yükseldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Down Sendromlu Futsal Milli Takımı finale yükseldi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) “Türkiye Futbol Oynuyor” projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Antalya'da devam eden 2’nci Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) finale çıktı.

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