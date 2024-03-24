24 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ormanda yaralanan vatandaş için ekipler seferber oldu

Ormanda yaralanan vatandaş için ekipler seferber oldu

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2024
ABONE OL
Ormanda yaralanan vatandaş için ekipler seferber oldu

Muğla Fethiye ilçe Kabak koyunda yürüyüş yaparken ayak bileğini büken vatandaş için Jandarma JAK, UMKE, AFAD ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre 52 yaşındaki Mehmet Tuğ isimli vatandaş Kabak koyunda yürüyüş yaparken ayak bileğini bükmese sonrası 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Orman içi patika yolda olduğunu ve araç ulaşımının olmadığını belirten vatandaş için 112 Ambulans, Jandarma JAK, UMKE ve AFAD ekipleri vatandaşı kurtarmak için harekete geçti.



Bacağında şişlik oluşan Mehmet Tuğ isimli vatandaş ambulans talebinde bulunurken.

JAK ve UMKE ekipleri patika yoldan yaklaşık 1 km'lik yürüdükten sonra 52 yaşındaki Mehmet Tuğ'a ulaştı.

Yaralı vatandaş ekipler tarafından 1 km taşındıktan sonra ambulans ekiplerine teslim edildi ve Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA