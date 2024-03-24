Ormanda yaralanan vatandaş için ekipler seferber oldu

Edinilen bilgiye göre 52 yaşındaki Mehmet Tuğ isimli vatandaş Kabak koyunda yürüyüş yaparken ayak bileğini bükmese sonrası 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Orman içi patika yolda olduğunu ve araç ulaşımının olmadığını belirten vatandaş için 112 Ambulans, Jandarma JAK, UMKE ve AFAD ekipleri vatandaşı kurtarmak için harekete geçti.