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Korkunç kaza! Hatay'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Korkunç kaza! Hatay’da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bir binanın duvarına çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

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