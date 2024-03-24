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İstanbul bu hafta birçok etkinlikle sanatseverleri ağırlayacak

YAŞAM Damla Karasu
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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İstanbul bu hafta birçok etkinlikle sanatseverleri ağırlayacak

İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle, yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslara sahne olacak.

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