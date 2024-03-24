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İstanbul Avcılar'da restorana silahlı saldırı: 1 ölü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
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İstanbul Avcılar’da restorana silahlı saldırı: 1 ölü

Avcılar'da adres sorarak restorana gelen 2 kişi iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Bu sırada restoran önünde bulunan 1 kişi açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı kurtarılamadı. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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