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Van'da sağlık çalışanları Filistin'e destek açıklaması yaptı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2024
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Van’da sağlık çalışanları Filistin’e destek açıklaması yaptı

Van'da sağlık çalışanları, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen sağlık çalışanları, "Hekimler ve sağlık çalışanları soykırım ve işgale karşı yürüyor" pankartı açtı.

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