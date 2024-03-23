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İzmir'de öldürdüğü kuyumcunun dükkanına girdiği anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2024 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
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İzmir’de öldürdüğü kuyumcunun dükkanına girdiği anlar kamerada

İzmir’in Bornova ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden kuyumcuyu öldürüp cesedini aracın bagajına koyduğu ileri sürülen zanlılardan birinin olaydan sonra kuyumcunun dükkanına girdiği anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Elindeki çantayla dükkana giren zanlının, bir süre sonra iş yerinden çaldığı altınlarla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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