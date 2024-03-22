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Tarlasındaki sulama havuzunda ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2024
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Tarlasındaki sulama havuzunda ölü bulundu

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde çiftçi Mustafa Koçyiğit (62), tarlasındaki sulama havuzunda ölü bulundu.

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