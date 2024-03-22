Antalya’da 8 milyon 970 bin boş makaron ele geçirildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma başlattı. Ekiplerce Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 milyon 970 bin boş makaron ile kesilmiş 6 bin 920 TAPDK bandrolü ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN