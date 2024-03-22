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Antalya'da 8 milyon 970 bin boş makaron ele geçirildi

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2024
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Antalya’da 8 milyon 970 bin boş makaron ele geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 milyon 970 bin boş makaron ele geçirildi.

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