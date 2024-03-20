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Bursa'da kar payı vadeden kuyumcular 15 kişiyi dolandırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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Bursa’da kar payı vadeden kuyumcular 15 kişiyi dolandırdı

Bursa’da bir kuyumcu, kar payı vereceğini söyleyerek müşterilerinin altınlarını emanet aldı. Altınlarla birlikte kaçtığı iddia edilen 3 şüpheliden biri yakalandı. Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

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