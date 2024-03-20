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Bahçelievler'de otomobil, otobüs durağına çarparak takla attı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2024 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
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Bahçelievler’de otomobil, otobüs durağına çarparak takla attı

Bahçelievler E-5 Karayolu’nda kontrolden çıkan otomobil önce otobüs durağına, ardında da takla atarak park halindeki kamyonete çarptı. Kaza yapan aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

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