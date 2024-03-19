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Vatandaşlar kaputu açtı, aracı alevler sardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2024
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Vatandaşlar kaputu açtı, aracı alevler sardı

Ataşehir'de park halinde bulunan panelvan aracın motor kısmında çıkan yangın, müdahale etmek isteyen vatandaşların kaputu açmasıyla aracın tamamını sardı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç küle döndü.

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