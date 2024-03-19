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'Makas’ faciasında 22,5 yıla kadar hapis istemi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2024 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
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’Makas’ faciasında 22,5 yıla kadar hapis istemi

İzmir'in Menderes ilçesinde, hafif ticari aracıyla makas atan Yusuf İslam Koçak’ın (19) neden olduğu, 4'ü aynı aileden 5 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin iddianame hazırlandı. Koçak için 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan toplam 22,5 yıla kadar hapis istendi

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