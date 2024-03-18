Türkiye’nin en genç belediye başkanından şehit ailesine anlamlı ziyaret
Elazığ Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları, şehit Binbaşı Zafer Kılıç'ın babası Ahmet ve annesi Şehriban Kılıç’ı evlerinde ziyaret etti.
Elazığ Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları, şehit Binbaşı Zafer Kılıç'ın babası Ahmet ve annesi Şehriban Kılıç'ı evlerinde ziyaret etti. Taziye dileklerini ileten Başkan Şerifoğulları, aynı zamanda şehidin doğum gününü unutmayarak, aileye Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Geçtiğimizi yerel seçimlerde Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak Elazığ Belediye Başkanı seçilen ve 2024 seçimlerinde de AK Parti'nin Elazığ Belediye Başkan adayı olan Şahin Şerifoğulları, şehit Binbaşı Zafer Kılıç'ın babası Ahmet ve annesi Şehriban Kılıç'ı ziyaret etti. Şehidin ailesi ile sohbet eden Başkan Şerifoğulları, şehidin doğum gününü de unutmadı. Başkan Şerifoğulları'nın Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim hediye ettiği şehidin anne ve babası teşekkürlerini iletti.
Şehidin annesi Şehriban Kılıç, Şerifoğulları'nı çok sevdiğini ve oğlunun doğum gününü unutmadığı için ayrı bir mutlu olduklarını dile getirdi.
Başkan Şerifoğulları'na ziyaretinde partisinin milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ile Ejder Açıkkapı da eşlik etti.
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