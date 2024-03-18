Türkiye’nin en genç belediye başkanından şehit ailesine anlamlı ziyaret





Geçtiğimizi yerel seçimlerde Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak Elazığ Belediye Başkanı seçilen ve 2024 seçimlerinde de AK Parti'nin Elazığ Belediye Başkan adayı olan Şahin Şerifoğulları, şehit Binbaşı Zafer Kılıç'ın babası Ahmet ve annesi Şehriban Kılıç'ı ziyaret etti. Şehidin ailesi ile sohbet eden Başkan Şerifoğulları, şehidin doğum gününü de unutmadı. Başkan Şerifoğulları'nın Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim hediye ettiği şehidin anne ve babası teşekkürlerini iletti.