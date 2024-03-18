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İskenderun'da yemek dağıtan Türk Kızılay personeline saldırı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.03.2024 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
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İskenderun’da yemek dağıtan Türk Kızılay personeline saldırı

TÜRK Kızılay İskenderun Şubesi tarafından ramazan ayının başlamasıyla dağıtılan yemek sırasında görevli Mehmet Balcı (36) darbedildi. Balcı, hastaneye kaldırılırken saldırgan A.Y., gözaltına alındı.

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