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İstanbul'da trafikte beyzbol sopalı kavga

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2024 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
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İstanbul’da trafikte beyzbol sopalı kavga

İstanbul Gaziosmanpaşa'da trafikte bir minibüs şoförü ile araç sürücüsü arasında çıkan tartışma, beyzbol sopalı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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